Назван возраст, в котором дети перенимают алкопривычки родителей

Подростки могут приобщиться к спиртным напиткам, взяв пример с родителей, причем особенно опасен в этом отношении возраст 15-17 лет. Результаты исследования ученого Сергея Алексеева из сиднейского Университета Нового Южного Уэльса опубликовали в журнале Health Economics .

Алексеев проанализировал результаты долгосрочного австралийского исследования HILDA. В его рамках отслеживалась жизнь домохозяйств в течение 23 лет. В анализ вошли данные более 6600 человек и свыше 43 тысяч наблюдений.

Ученый сопоставил, сколько спиртных напитков употребляли участники исследования в разные периоды жизни и то, как часто пили их родители. Выяснилось, что сильнее всего пагубные привычки отразились на детях, когда им было от 15 до 17 лет.

В это время у них формировались представления о «норме» употребления спиртного в социальных ситуациях, причем матери сильнее всего влияли на дочерей, а отцы — на сыновей. При этом было не важно наличие кровного родства. Кроме того, в исследовании отмечалось, что речь идет о регулярных моделях употребления алкоголя в семье, а не о разовых эпизодах.

