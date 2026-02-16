Нарколог Исаев рассказал, что женский алкоголизм часто протекает скрытно из-за социально-психологических факторов

Женщины часто сталкиваются со стигматизацией и социальным порицанием, связанными с употреблением алкоголя. Ожидания общества — «идеальная мать», «образцовая жена» — вынуждают их скрывать проблему. Это формирует избегающее поведение, и женщины реже обращаются за помощью из-за страха потерять репутацию, семью или карьеру.

С точки зрения доказательной медицины, у женщин есть особенности метаболизма алкоголя. В среднем у них ниже активность алкогольдегидрогеназы — фермента, расщепляющего этанол. Также у женщин выше процент жировой ткани и меньше объем воды в организме. Все это приводит к более высокой концентрации этанола в крови при той же дозировке и ускоренному поражению всех органов.

«Ранние признаки алкоголизма часто неспецифичны и могут маскироваться под эмоциональные нарушения», — отметил нарколог. Например, может измениться паттерн употребления: переход к употреблению в одиночку, «тайные» дозы, использование алкоголя как средства для расслабления или сна.

Разговор об употреблении должен быть максимально бережным. Давление, обвинения и угрозы, как правило, усиливают защиту и отрицание. Важно сместить фокус с самого алкоголя на то, какую функцию он выполняет: тревога, бессонница, эмоциональное выгорание, депрессивные симптомы. Именно работа с этим состоянием, а не только с употреблением, лежит в основе эффективной помощи.