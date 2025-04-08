Назван возраст, когда люди резко стареют

Профессор Крушельцкий: организм человека резко стареет в 45 и 65 лет

Старение является одномоментным явлением, а не линейным процессом. Оно происходит в два этапа, заявил австралийский профессор биомедицинской инженерии Карл Крушельцкий, сообщило Daily Mail.

Ученый уточнил, что первый этап наступает примерно в 45 лет. Он характеризуется резким ухудшением качества кожи, потерей мышечной массы и замедлением метаболизма. Именно после этого возраста появляются первые глубокие морщины, а организм хуже перерабатывает алкоголь.

По словам Крушельцкого, второй раз организм резко стареет в 65 лет, после чего снижается защитная функция иммунной системы. Профессор уточнил, что назвал приблизительный возраст.

Некоторые люди могут постареть на 10 лет раньше, а у других, наоборот, на 10 лет позже. Поэтому Крушельцкий призвал вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, чтобы отсрочить наступление возрастных изменений.

Ранее в медицинской школе Стэнфордского университета выяснили, что в организме человека по мере старения дважды происходят резкие биомолекулярные сдвиги. Речь идет рубежах примерно в 40 и 60 лет.