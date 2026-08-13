Врач Баукова подчеркнула, что фундамент долголетия закладывается в повседневных привычках

Врач по медицинской профилактике Кристина Баукова в рамках спецпроекта «Пенза-пресс» рассказала о принципах «медицины здорового долголетия», которые позволяют продлить период активного здоровья и снизить биологический возраст. По ее словам, фундамент долголетия закладывается в повседневных привычках, прежде всего — в питании.

Рацион напрямую влияет на биологический возраст, поэтому важно не просто ограничивать себя, а обеспечить баланс макронутриентов. В меню обязательно должны присутствовать качественный белок (рыба, птица, творог, яйца) и клетчатка из овощей и фруктов. Крайне важны полезные жиры, содержащиеся в авокадо, жирной рыбе, орехах и семенах, а также соблюдение питьевого режима — полтора-два литра чистой воды в день. При этом необходимо сократить потребление продуктов с избытком соли, сахара и трансжиров, так как они нередко становятся скрытой причиной возрастных проблем и ускоренного старения клеток.

Не менее важна регулярная физическая активность для укрепления мышц и улучшения кровоснабжения мозга. После 40 лет особенно полезными становятся силовые тренировки, которые помогают сохранять плотность костей и мышечный тонус, поддерживая бытовую независимость человека. Кроме того, критически важным аспектом является контроль гормонального фона: его нарушения могут состарить организм быстрее появления морщин.

Врач рекомендует ежегодно сдавать анализы и консультироваться с эндокринологом, чтобы вовремя корректировать состояние организма и сохранить бодрость надолго.