Назван универсальный способ предотвратить раннюю смерть

Риск преждевременной смерти от любых причин можно снизить на 24%, отказавшись от лифта. Регулярный подъем по лестнице укрепит все системы организма. Об этом сообщила британская газета Daily Mail .

Ученые из Университета Восточной Англии провели исследование с участием более 480 тысяч человек в возрасте от 35 до 84 лет. Выяснилось, что регулярный подъем по лестнице снизит риск ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 39%, от любых недугов — на 24%.

«В отличие от похода в спортзал или тренировки, подъем по лестнице легко вписать в свой распорядок дня дома, на работе или вне дома», — сказала врач-кардиолог Софи Пэддок.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) рекомендует взрослым по 150 минут умеренной физической активности в неделю. Ученые же выяснили, что достаточно преодолевать по шесть лестничных пролетов в день.

Ранее врач общей практики Зои Уильямс заявила, что прогулки снизят риск смерти на 15%. Достаточно 10 минут в день.