Назван способ заснуть за считаные минуты

Раджан объяснил, что для выполнения этой техники, нужно выбрать произвольное слово, затем разбить его на буквы и придумать начинающиеся с них новые слова. Например, для первой буквы в слове «сон» можно выбрать такие варианты, как «скамейка», «солнце» и тому подобное.

«Продолжайте делать это, пока не закончатся слова на ту или иную букву или пока не надоест», — пояснил хирург.

По словам Раджана, этот метод поможет успокоить скачущие мысли, расслабиться и быстрее заснуть.

Сомнолог Дмитрий Дуйкин ранее предупредил, что вечерний спорт и слишком поздний ужин могут помешать человеку хорошо высыпаться. Также он рекомендовал за два-три часов до сна не смотреть фильмы с элементами насилия.