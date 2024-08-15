Назван способ заснуть за считаные минуты

Хирург Раджан: метод когнитивной перестановки поможет заснуть быстрее

Фото: Freepik

Хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан предложил бороться с бессоницей с помощью метода когнитивной перестановки. Его процитировало издание HuffPost.

Раджан объяснил, что для выполнения этой техники, нужно выбрать произвольное слово, затем разбить его на буквы и придумать начинающиеся с них новые слова.  Например, для первой буквы в слове «сон» можно выбрать такие варианты, как «скамейка», «солнце» и тому подобное.

«Продолжайте делать это, пока не закончатся слова на ту или иную букву или пока не надоест», — пояснил хирург.

По словам Раджана, этот метод поможет успокоить скачущие мысли, расслабиться и быстрее заснуть.

Сомнолог Дмитрий Дуйкин ранее предупредил, что вечерний спорт и слишком поздний ужин могут помешать человеку хорошо высыпаться. Также он рекомендовал за два-три часов до сна не смотреть фильмы с элементами насилия.

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