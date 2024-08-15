Сомнолог Дуйкин рассказал, что поздний ужин и вечерний спорт отрицательно влияют на сон

Мешать человеку хорошо высыпаться может не только вечерний спорт, но и слишком поздний ужин. Об этом в беседе с «Москвой 24» сообщил пульмонолог-сомнолог Дмитрий Дуйкин.

По словам медика, после позднего ужина мозгу, вместо того, чтобы сосредоточиться на отдыхе, приходиться контролировать процессы пищеварения.

«Прием пищи надо закончить за три-четыре часа до сна, но допустимо за час-два устроить себе легкий ужин», — сказал врач.

Дуйкин также порекомендовал за два-три часа до сна прекратить просмотр фильмов с элементами насилия и чтение будоражащей информации.