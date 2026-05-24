Назван способ, как безопасно снять клеща без пинцета

Если присосался клещ, а пинцета под рукой нет, то можно использовать нитку, чтобы его удалить. Только после этого не забудьте обработать или промыть ранку, рассказала РИА «Новости» завотделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

«Если нет пинцета, можно использовать прочную нить: сделать петлю, накинуть ее как можно ближе к хоботку клеща и аккуратно, без рывков выкручивать и подтягивать паразита», — сказала она.

Врач предупредила, что клеща важно достать целиком. Нужно слегка покачивать нить из стороны в сторону. Главное — не вращать и резко не тянуть.

Не используйте масло или спирт. Это повысит риск заражения. Клещ инстинктивно при угрозе опорожняет кишечник и слюнные железы, поэтому в кровь могут попасть возбудители инфекций.

Напоследок врач напомнила, что после удаления клеща нужно вымыть руки и обработать ранку. Можно чистой водой, если нет антисептика.

Энтомолог Роман Хряпин предупредил, что иксодовые клещи, переносящие энцефалит, предпочитают еловые леса с примесью осин, ольхи и берез.