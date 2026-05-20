Энтомолог Хряпин рассказал, что самые опасные клещи предпочитают ельники с примесью берез и осин

С начала теплого сезона более 84 тысяч россиян пострадали от укусов клещей и обратились за медицинской помощью. Энтомолог Роман Хряпин в интервью aif.ru рассказал, где вероятность встретить клещей наиболее высока.

По словам эксперта, клещи не проявляют агрессивного поведения: они не прыгают и не бегают за человеком. Они ждут, пока человек сам дотронется до растения, и тогда переползают на него.

«Самые опасные, иксодовые клещи, которые переносят энцефалит, обитают в лесах в европейской части России», — отметил специалист.

Он объяснил, что паразиты предпочитают еловые леса с примесью берез, осин и ольхи. В дубравах и лиственных посадках клещи встречаются реже.