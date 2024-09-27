Назван снижающий тягу к сладкому продукт

Россиянам посоветовали включить в свой рацион блюда из печени, чтобы снизить тягу к сладким продуктам. Об этом врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим» .

По его словам, печень богата хромом. Его недостаток в организме как раз и вызывает необъяснимое желание употреблять сладости.

До этого Агапкин советовал употреблять камбалу с той же целью, пояснив, что она, как и печень, содержит хром. Кроме того, белковые блюда также помогают снизить тягу к сладкому.

Ранее Агапкин рассказал, что вишня и черешня содержат гормон мелатонин, поэтому достаточно съесть 100 граммов этих ягод, чтобы справиться с бессонницей и легче заснуть в ночное время.

До этого врач предупреждал, что кариес может вызвать воспаление желудка, а корень имбиря поможет справиться с головной болью, причем в последнем случае достаточно чайной ложки имбирного порошка.