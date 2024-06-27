Врач Агапкин рассказал, что черешня помогает победить бессонницу
Употребление определенных продуктов перед сном помогает справиться с бессонницей. Об этом «Свободной прессе» рассказал врач-реабилитолог Сергей Агапкин.
По его словам, как вишня, так и черешня содержат мелатонин — гормон, который естественным образом вырабатывается в нашем организме во время сна.
Согласно исследованиям, употребление всего 100 граммов этих ягод может способствовать более легкому засыпанию в ночное время.
«Вопрос национальной безопасности». Депутат Госдумы выступила за запрет идеологии чайлдфри
«По желанию». Россиянам рассказали о разнице между службой в зоне СВО и воинским учетом
«Назад дороги нет». Алсу отреагировала на перенос заседания по делу о разводе
«Жизнь прекрасна». Алсу показала фото детей в свой день рождения
Ослепшему пациенту вернули зрение в больнице Балашихи
Свыше 30 тепловых пунктов отремонтируют в Мытищах к осени
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте