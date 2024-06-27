Врач Агапкин рассказал, что черешня помогает победить бессонницу

Употребление определенных продуктов перед сном помогает справиться с бессонницей. Об этом «Свободной прессе» рассказал врач-реабилитолог Сергей Агапкин.

По его словам, как вишня, так и черешня содержат мелатонин — гормон, который естественным образом вырабатывается в нашем организме во время сна.

Согласно исследованиям, употребление всего 100 граммов этих ягод может способствовать более легкому засыпанию в ночное время.

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