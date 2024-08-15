Кардиолог Розанов предупредил, что инфаркт миокарда все чаще случается у людей до 40 лет

Врач-кардиолог Александр Розанов в беседе с радиостанцией Sputnik сообщил о частых случаях инфаркта у людей до 40 лет, а также назвал факторы, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

По словам медика, предпосылки к развитию хронических неинфекционных заболеваний и инфаркта миокарда появляются тогда, когда человек начинает неправильно питаться, не контролирует свой вес, пренебрегает сном и физическими упражнениями.

Чтобы снизить риски развития заболевания, важно придерживаться здорового образа жизни. В первую очередь медик призвал соблюдать режим работы и отдыха, не загонять себя новыми свершениями и не перетруждаться.

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