Назван продукт с антивозрастным эффектом

В состав гороха входит большое количество клетчатки и белка, поэтому он обладает антивозрастным эффектом. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Горох содержит много клетчатки и белка. Он обладает антивозрастными, укрепляющими иммунитет и повышающими энергию антиоксидантами», — сказала она.

При этом Сухорукова предупредила, что горох медленно усваивается организмом, поэтому его следует есть не чаще двух-трех раз в неделю. Это необходимо потому, что продукт оказывает повышенную нагрузку на пищеварительную систему человека.

Врач добавила, что гороховый суп лучше готовить на легком курином бульоне, а не на копченостях. Кроме того, лучше использовать замороженный зеленый горох, а не сухой.

Прошлой осенью врач антивозрастной медицины Юлия Юсипова рассказала, что регулярные спортивные нагрузки помогут запустить процессы обновления и оптимизации работ всех систем организма.