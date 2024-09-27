Назван почти незаметный первый симптом рака

Шишки под кожей могут оказаться безобидными липомами или первыми признаками онкологического заболевания. Сайт Pronews.gr рассказал о причинах новообразований на поверхности тела.

Уплотнения на теле могут быть кистами, появившимися из-за закупорки сальных желез или в результате инфекций. Скопление гноя под кожей проявляется в виде абсцесса, жира — в форме липомы, крови — как гематома.

В некоторых случаях шишки могут быть увеличенными из-за болезни лимфатическими узлами или возникшими от укусов насекомых дермафибромами. Ревматоидные узелки образуются при артрите и не вызывают боли, костные наросты вырастают вокруг суставов. Уплотнения на лице появляются из-за опухших от инфекции слюнных желез. Твердые, неподвижные и увеличивающиеся со временем комочки могут быть первым проявлением рака.

Онкологические заболевания проявляются не только шишками на теле. Так, ученые Медицинской школы Вашингтонского университета назвали одним их первых симптомов рака кишечника боль в животе.