Кардиолог Малай назвала гипертонию и кардиомиопатию последствиями частых стрессов

Частые стрессы и нестабильное эмоциональное состояние приводят к воспалениям в организме, гипертонии и кардиомиопатии. Об этом «Известиям»сообщила кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Малай.
Как отметила медик, высокое кровяное давление заставляет сердце работать интенсивнее, чтобы перекачивать кровь, тем самым создавая чрезмерную нагрузку на мышцу. У человека может случится утолщение стенок сердца — состояние, известное как гипертрофия левого желудочка.
Профилактикой стрессов, а также сопутствующих проблем в организме являются правильное питание, отказ от вредных привычек, физическая нагрузка и регулярный сон, добавила Малай.
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