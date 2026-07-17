Назван новый биомаркер развития болезни Альцгеймера

Ученые выяснили, что регулярный сон продолжительностью более восьми с половиной может быть ранним признаком болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликовали в журнале Alzheimer’s & Dementia .

Ученые проанализировали данные 2410 человек из Фрамингемского исследования сердца, где средний возраст участников составлял около 70 лет. Они изучили связь продолжительности сна с уровнем фосфорилированного тау-белка p-tau181 в крови — биомаркера, связанного с болезнью Альцгеймера.

Выяснилось, что белок повышается у людей, регулярно спавших до девяти часов за ночь. Его уровень становился более выраженным при сне более 10 часов. Эта зависимость сохранялась независимо от пола и возраста человека, функции почек и генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера.

Ранее терапевт Даниил Тринц рассказал, что развитие болезни Альцгеймера могут спровоцировать ожирение, сахарный диабет, проблемы со слухом и депрессия.