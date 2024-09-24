Назван эффективный при бессоннице напиток

Регулярное употребление всех видов чая, включая черный и зеленый, поможет снять стресс и беспокойство, ускорит засыпание и улучшит качество сна. Об этом в беседе с Daily Mirror рассказал химик пищевой промышленности Тим Бонд.

По его словам, при бессоннице часто советуют пить ромашковый чай, обладающий седативный эффектом. Но ромашка не является единственным напитком, способствующим быстрому засыпанию и улучшению продолжительности сна. Аналогичным эффектом обладает и черный чай.

«Было обнаружено, что аминокислота L-теанин, которая является ингредиентом черного чая, сокращает время засыпания», — пояснил Бонд.

Специалист добавил, что и лавандовый чай напрямую воздействует на нервную систему человека, действуя успокаивающе. При этом эффект можно почувствовать уже после первой чашки, если выпить ее перед сном.

Если говорить о зеленом чае, то здесь важна регулярность. Бонд пояснил, что пить его придется по пять чашек в день для улучшение качества сна.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, что чай из аптечной ромашки помогает облегчить состояние при изжоге.