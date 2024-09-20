Врач Белоусов посоветовал при изжоге пить чай из ромашки

Согласно статистике, около 80% взрослых хотя бы раз в жизни сталкивались с ощущением жжения за грудиной — изжогой. Об этом Life рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

Специалист пояснил, что пища перемещается по пищеводу в желудок, и между ними находится сфинктер, который защищает стенки пищевода от негативного воздействия желудочного сока. Однако иногда он может ослабевать и не закрываться полностью. Это происходит по нескольким причинам, таким как переедание, чрезмерное употребление жирной, острой, кислой и копченой пищи, а также алкоголь, кофе, курение, некоторые медикаменты, стресс и избыточный вес.

В результате желудочная кислота может подниматься обратно в пищевод. Если после обильного ужина человек испытывает изжогу, не стоит сразу принимать лекарства. Лучше выпить несколько глотков низкощелочной минеральной воды, что поможет нейтрализовать кислоту. Также облегчить состояние может чай из аптечной ромашки.