National Geographic: прогулки после еды помогают контролировать уровень сахара

Прогулки после приема пищи могут оказать положительное влияние на здоровье. Специалисты выяснили, что даже легкие физические нагрузки в этот период способны изменить реакцию организма на еду. Обь этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале National Geographic.

По словам специалиста по физической активности и питанию Лоретты ДиПьетро, спокойная прогулка после еды способствует более эффективной переработке питательных веществ. Во время движения мышцы сокращаются и начинают забирать глюкозу из крови независимо от инсулина. Это особенно важно для людей с инсулинорезистентностью, пожилых и тех, кто плотно ужинает.

Такой механизм создает дополнительный путь контроля уровня сахара, что позволяет снизить нагрузку на поджелудочную железу и уменьшить риски диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, движение после еды усиливает кровоток в органах пищеварения и поддерживает интероцепцию — способность мозга отслеживать внутреннее состояние организма.

Ученые отмечают, что оптимальные время и интенсивность активности не требуют строгого соблюдения. Наилучший эффект может наблюдаться примерно через 30 минут после еды, однако польза начинается практически сразу после начала движения. Даже 10–15 минут спокойной ходьбы могут заметно уменьшить скачки сахара в крови.

Эксперты подчеркивают, что ключевым фактором является регулярность. Возвращение к привычке двигаться после еды может стать доступным способом поддержания метаболического здоровья.