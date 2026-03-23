Медики доказали, что плохой сон «отключает» питание мозга и может привести к деменции

Частые пробуждения по ночам оказались не просто досадной помехой отдыху, а фактором, запускающим разрушительные процессы в сосудах головного мозга. К такому выводу пришли ученые из Саннибрукского центра медицинских наук, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Brain .

Ученым удалось найти прямое молекулярное доказательство того, как именно плохой сон разрушает мозг. Главными жертвами бессонницы оказались перициты — особые клетки, которые обволакивают капилляры мозга и отвечают за регуляцию кровотока, а также за работу фильтра между кровью и нервной тканью.

У людей с фрагментированным сном (тех, кто постоянно ворочается и просыпается) баланс этих клеток нарушается. В результате мозг начинает хуже снабжаться кислородом, а вредные вещества из крови легче проникают в чувствительную нейронную среду.

Кроме того, те, кто спал беспокойно, демонстрировали стремительное снижение когнитивных функций. Это проявлялось даже на короткой дистанции в несколько дней.

Руководитель исследования Эндрю Лим также пришел к выводу, что нарушение сна часто предшествует болезни Альцгеймера, притом за годы до появления первых симптомов. «Мостом» к деменции становятся именно поврежденные сосуды.

Похожие результаты получили летом 2025 года ученые Барселонского центра исследований мозга (BBRC). Здесь пришли к выводу, что плохое качество сна является модифицируемым фактором риска возрастных изменений мозга и нейродегенерации.

Ранее ученый Алексей Москалев рассказывал, что во время сна мозг выводит продукты распада и упорядочивает память.