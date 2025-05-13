«Народный фронт» проинспектировал строительство ФАПов в регионах России

Представители «Народного фронта» провели мониторинг строительства фельдшерско-акушерских пунктов в регионах России. Специалисты проверили 3,5 тысячи объектов, мероприятия по строительству и капремонту которых проводились в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

При этом стоимость части объектов увеличивалась, что создало дополнительные трудности с поиском средств для строительства. Из общего числа возведенных и отремонтированных ФАПов на февраль 2025 года осталось всего 359 объектов, один из которых должны были сдать еще в 2022 году, еще 33 — в 2023-м, 325 — 2024 году.

В стране завершился федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». Во время мониторинга эксперты «Народного фронта» выявили нарушения сроков возведения каждого 10-го объекта. Причинами стали несвоевременные закупки и недобросовестность подрядчиков.

«Мониторинг показал, что большинство зданий построено и введено в эксплуатацию в установленные сроки. При этом строительство ряда объектов не инициировано до сих пор — как правило, это ФАП, расположенные в удаленных населенных пунктах, возведение которых требует дополнительных расходов на доставку в труднодоступные места строительных материалов и оборудования», — отметили в пресс-службе «Народного фронта».

В Курской области часть ФАПов не достроили из-за атак ВСУ и контртеррористической операции. Порядка 15 объектов в регионах сдали со строительными дефектами, речь идет о Дагестане, Красноярском крае, Туве, Чечне, Алтайском и Хабаровском краях, Архангельской области и ХМАО.