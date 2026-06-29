Нарколог Новиков отметил, что отказ от алкоголя не всегда ведет к здоровому образу жизни

Производство крепких спиртных напитков в мае сократилось на 3,2% по сравнению с маем 2025 года. У семи из десяти крупнейших российских производителей крепких спиртных напитков продажи снизились от 1,2% до 22%. Врач-психиатр, нарколог Олег Новиков в беседе с «Ридусом» отметил, что отказ от алкоголя не всегда ведет к здоровому образу жизни.

Он подчеркнул, что сокращение продаж крепкого алкоголя связано не только с тем, что молодежь в больших городах стала меньше пить.

«Просадка в продаже крепкого алкоголя не объясняется только тем, что в больших городах молодежь начала меньше пить. Они действительно меньше пьют, но это далеко не вся Россия. В последние годы можно даже говорить об увеличении потребления, граждане чаще прибегают к самогоноварению», — заявил Новиков.

Он также отметил, что в стрессовые и кризисные времена алкоголь становится более распространенным. Однако ограничения на его потребление могут привести к тому, что молодежь начнет искать другие вредные зависимости: наркотики, сахар и энергетики.