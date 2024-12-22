Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать или арестовать на Новый год

Юрист Зверев: распитие алкоголя может привести к аресту на 15 суток в Новый год

Бурное празднование Нового года с распитием спиртных напитков и запуском салютов и петард на балконах и крышах может стать причиной правонарушения, за которое последует административная ответственность в виде штрафа. Об этом юрист Игорь Зверев рассказал изданию «Абзац» .

По его словам, празднование Нового года не означает послабления ответственности.

«И за нарушения более серьезные, чем украшение подъезда, — распитие алкогольных напитков, хулиганство — предусмотрена административная ответственность, предусматривающая штрафы либо арест до 15 суток», — пояснил юрист.

Зверев напомнил о запрете на запуск салютов, петард и фейерверков внутри любых зданий и сооружений. Он относится также к их запуску с балконов, лоджий и крыш. Помимо этого, нужно соблюдать и закон о тишине в течение всех праздников.

Ранее адвокат Евгения Квартальнова предупредила россиян, что за самовольное размещение в подъездах новогодних украшений и электрических гирлянд можно заработать не только штраф, но даже стать фигурантом уголовного дела.