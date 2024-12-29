Нарколог Масякин: норма алкоголя в день составляет не больше 1–1,5 бокала вина или 1–2 банки пива

Новый год — праздник, который сопровождается большим количеством еды и напитков. Главный нарколог Москвы Антон Масякин рассказал, как определить свою меру спиртных напитков и что делать, если выпил слишком много, передала «Вечерняя Москва».

По словам доктора, безопасного уровня употребления алкоголя не существует. Даже небольшое количество спиртного может быть вредным для здоровья. Поэтому лучше всего вообще отказаться от алкоголя или ограничить его употребление.

Если человек все-таки решил употребить алкоголь, то лучше выпить не более 30 граммов в день для мужчин и 20 граммов в день для женщин (это около 1–1,5 бокала вина или 1–2 банки пива).

Чтобы справиться с последствиями алкогольного отравления, в первую очередь надо пить больше жидкости. Подойдут обычная или минеральная вода, чай с лимоном, морсы, компоты. В случае сильного обезвоживания можно использовать препараты для регидрации, но предварительно желательно проконсультироваться с врачом и действовать строго по инструкции.