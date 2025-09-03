Нарколог Ковтун назвал алкоголизм и депрессию самыми частыми психическими расстройствами россиян

Психиатр, нарколог Александр Ковтун в беседе с ИА НСН сообщил, что у россиян чаще всего встречаются алкогольное опьянение и депрессия.

Более одного миллиарда человек в мире страдают от психических заболеваний, согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Психические нарушения широко распространены во всех странах и среди всех групп населения, независимо от возраста и уровня дохода.

Ковтун подчеркнул, что совокупность всех психических заболеваний сегодня превышает совокупность всех остальных заболеваний. Неврозы, нарушение сна, депрессивные эпизоды и перепады настроения часто встречаются у людей.

Также психиатр отметил, что самолечение может привести к неблагоприятным последствиям, но на помощь сегодня приходит искусственный интеллект. Нейросети могут давать точные рекомендации и назначения, а также помогать в подборе терапии.