Нарколог Казанцев заявил, что элегантно выйти из запоя не получится

После новогодних праздников некоторым россиянам непросто вернуться к рабочему ритму. Элегантный выход из запоя невозможен без негативных последствий для здоровья, заявил психиатр и нарколог Алексей Казанцев в беседе с Life.ru .

По словам медика, резкий обрыв запоя способен вызвать множество проблем со здоровьем, включая нарушение сна, тремор, головные боли и повышение давления.

«Элегантно с болями в сердце не получается. Элегантно с повышенным давлением, когда гипертонический криз, который бывает практически у всех, тоже не получается, потому что так можно заработать инсульт или инфаркт», — отметил врач.

Психолог Марианна Абравитова подчеркнула, при необходимости нужно обращаться за медицинской помощью. Важна четкая последовательность действий: сначала детоксикация, затем восстановление, а уже после — работа с причинами, которые привели к запою.