Найдена связь между солью и высоким давлением

Уровень артериального давления зависит от образа жизни человека, некоторые вредные привычки могут его повысить. Кардиолог Мэри Бранч из Мемориального госпиталя Моисея назвала изданию EatingWell шесть способов справиться с гипертонией.

В первую очередь она посоветовала если не отказаться, то хотя бы ограничить употребление алкоголя до одной порции в день женщинам и двух — мужчинам. По словам доктора, даже небольшое количество спиртного нагрузит сердце и повысит давление.

Важно не пропускать прием лекарств от гипертонии, назначенных врачом. Регулярность напрямую влияет на их эффективность, предупредила Бранч. Полезно научиться управлять стрессом, например, с помощью йоги и медитаций.

Особенно важен для сердца здоровый сон. Кардиолог предписала проводить в постели не меньше восьми часов и соблюдать гигиену сна — спать в прохладном проветриваемом помещении с выключенным светом.

Последним советом врача стало сокращение соли в рационе. Она задерживает жидкость в организме, а это лишняя нагрузка для сосудов.

Полезные для гипертоников продукты перечислила диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко. Среди них овощи, орехи и фрукты, в том числе богатые калием бананы.