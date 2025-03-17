Найдена связь между солью и высоким давлением
Кардиолог Бранч перечислила шесть способов снизить артериальное давление
Уровень артериального давления зависит от образа жизни человека, некоторые вредные привычки могут его повысить. Кардиолог Мэри Бранч из Мемориального госпиталя Моисея назвала изданию EatingWell шесть способов справиться с гипертонией.
В первую очередь она посоветовала если не отказаться, то хотя бы ограничить употребление алкоголя до одной порции в день женщинам и двух — мужчинам. По словам доктора, даже небольшое количество спиртного нагрузит сердце и повысит давление.
Важно не пропускать прием лекарств от гипертонии, назначенных врачом. Регулярность напрямую влияет на их эффективность, предупредила Бранч. Полезно научиться управлять стрессом, например, с помощью йоги и медитаций.
Особенно важен для сердца здоровый сон. Кардиолог предписала проводить в постели не меньше восьми часов и соблюдать гигиену сна — спать в прохладном проветриваемом помещении с выключенным светом.
Последним советом врача стало сокращение соли в рационе. Она задерживает жидкость в организме, а это лишняя нагрузка для сосудов.
Полезные для гипертоников продукты перечислила диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко. Среди них овощи, орехи и фрукты, в том числе богатые калием бананы.