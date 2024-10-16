Кардиолог Орловский: избыток соли в рационе приводит к проблемам с суставами и сердцем

Кардиолог Дмитрий Орловский перечислил полезные привычки, которые помогут избежать проблем с сердцем. Об этом сообщил News.ru .

Врач посоветовал минимизировать количество соли в рационе. Избыток приправы в пище провоцирует появление отеков, развитие гипертонии, а также заболеваний, связанных с сердцем, суставами и почками.

Кроме того, медик рекомендовал добавить в расписание утреннюю зарядку. Физическая активность укрепляет сердце и поднимает настроение.