Кардиолог Орловский: избыток соли в рационе приводит к проблемам с суставами и сердцем

Кардиолог Дмитрий Орловский перечислил полезные привычки, которые помогут избежать проблем с сердцем. Об этом сообщил News.ru.

Врач посоветовал минимизировать количество соли в рационе. Избыток приправы в пище провоцирует появление отеков, развитие гипертонии, а также заболеваний, связанных с сердцем, суставами и почками.

Кроме того, медик рекомендовал добавить в расписание утреннюю зарядку. Физическая активность укрепляет сердце и поднимает настроение.

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