Найдена связь между группой крови и риском раннего инсульта

Исследования показали, что у людей с разными группами крови различается вероятность инсульта до 60 лет. Такими выводами поделились ученые из Медицинской школы Мэрилендского университета в журнале Neurology .

Генетики выявили очевидную связь гена подгруппы A с ранним инсультом. Группы крови разделяют по особенностям химических веществ на поверхности красных кровяных телец. Наиболее известными сочетаниями являются — A (вторая группа) и B (третья группа), которую могут комбинироваться как AB (четвертая группа).

Ученые провели метаанализ данных 48 генетических исследований, в которых участвовали около 17 тысяч человек, перенесших инсульт. Также к наблюдению привлекали 600 тысяч человек без этого диагноза. Возраст респондентов варьировался от 18 до 59 лет.

В ходе исследования выяснилось, что у испытуемых с вариацией A (вторая группа крови) риск раннего инсульта (до 60 лет) на 16% выше в сравнении с другими группами. У вот у группы O риски снижены на 12%.

Ранее врач-нейрохирург Андрей Мезин предупредил, что младенцы могут столкнуться с инсультом. Такая опасность возникает, если у них есть патологии сердца.