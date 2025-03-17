Находка для мужского здоровья. Топ-5 самых полезных продуктов в рационе

Грамотно составленный рацион способен значительно укрепить мужское здоровье. Отдельно подобранные продукты помогают организму легче справляться со стрессовыми ситуациями и возрастными изменениями. Секретами с Life поделилась врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова.

Кроме того, витамин D, который содержится в лососе и скумбрии, помогает поддерживать гормональный баланс и укреплять кости. Это особенно важно при высоких физических нагрузках.

Не менее важна роль жирной рыбы, которая богата омега-3 жирными кислотами. Эти вещества помогают снизить воспаление, защитить сердце, нормализовать давление и улучшить работу мозга.

Отдельное внимание эксперт обратила тыквенные семечки. Они содержат большое количество цинка, который необходим для поддержания уровня тестостерона и здоровья предстательной железы.

Томаты богаты ликопином — мощным антиоксидантом, который снижает риск рака простаты и улучшает работу сердца. Особенно эффективно ликопин усваивается из термически обработанных томатов.

Томаты также содержат витамин C и калий, поддерживающие иммунитет и нормальное артериальное давление, подчеркнула врач-диетолог.

В рацион обязательно нужно включить орехи кешью, которые являются важным источником цинка, магния и полезных жиров. Врач отметила, что кешью — это замечательный продукт, который поможет поддерживать уровень тестостерона, справляться со стрессом и сохранять работоспособность в течение всего дня.

Брокколи не менее важен в списке суперпродуктов для мужчин, так как содержит сульфорафан — вещество с мощными антиоксидантными свойствами. Этот овощ способствует защите клеток, уменьшает воспалительные процессы и помогает укрепить иммунную систему.