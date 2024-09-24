«Начинается резко». Россиянам объяснили отличия гриппа от ОРВИ

Инфекционист Поздняков: в отличие от ОРВИ грипп начинается резко, в один момент

Грипп отличается от стандартной острой респираторно-вирусной инфекции тем, что всегда начинается резко. У больного поднимается температура, ломит тело и болит голова. Об этом РИА «Новости» рассказал инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Классический грипп имеет достаточно отличный от других инфекций симптомокомплекс. Это острейшее начало заболевания — человек может с точностью до часа сказать, когда он заболел, высокая температура, выраженная интоксикация, головные, мышечные, суставные боли», — пояснил Поздняков.

Кашель появляется на вторые или третьи сутки, его приступы становятся все чаще и плохо купируются. Боли в горле и насморк выражены умеренно, добавил врач.

Грипп может привести к осложнениям, ранним или поздним. Предотвратить последствия поможет своевременная противовирусная терапия.

Наиболее эффективным способом борьбы с серьезными последствиями болезни станет вакцинация. Благодаря прививке можно избежать осложнений для сердца и развития пневмонии, отмечал врач-терапевт Андрей Кондрахин.