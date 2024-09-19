Врач Кондрахин назвал вакцинацию самым эффективным способом борьбы с последствиями гриппа

С наступлением осени ежегодно наблюдается рост заболеваемости гриппом. Наиболее эффективным способом борьбы с серьезными последствиями болезни станет вакцинация, рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе со «Звездой».
По словам специалиста, вакцина позволяет организму выработать антитела к возбудителю. Благодаря прививке можно избежать осложнений для сердца и развития пневмонии, которые нередко возникают после гриппозной инфекции.
Для формирования стойкого иммунитета требуется примерно 14 дней, поэтому очень важно заранее озаботиться вопросом вакцинации, отметил Кондрахин.
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