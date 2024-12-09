Начало «Санта-Барбары». Россиянки начали дарить подругам свои замороженные яйцеклетки

Замораживание яйцеклеток — давно известный и понятный способ отложить материнство. Но в последнее время женщины начали дарить свои замороженные яйцеклетки подругам. Как сделать такой подарок и как обезопасить себя от неприятных моментов в будущем, в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснила репродуктолог Мария Милютина.

По словам врача, донор яйцеклеток может быть как анонимным — его можно подобрать через банки донорских яйцеклеток, где их можно выбрать по фотографии и описанию, так и неанонимным — то есть человек, знакомый реципиенту.

«Донор может быть неанонимным. То есть это могут быть родственники. Здесь самое главное, что возраст донора не может быть более 35 лет. Это должна быть молодая, здоровая женщина», — пояснила специалист.

Процесс передачи донорских яйцеклеток — несложный и утвержден законодательно. По словам Милютиной, он сопровождается подписанием согласия на передачу материала и вынашивание ребенка из этой яйцеклетки.

Несмотря на это, репродуктолог предостерегла от неприятных моментов в будущем и рекомендовала подстраховаться.

«Потому что, конечно, когда прекрасное отношение и человек хочет помочь, кажется, что использование донорских яйцеклеток того человека, которого ты знаешь, немножко подстраховывает с точки зрения генетики. <…> Но, с другой стороны, мы всегда говорим: пожалуйста, взвесьте все за и против, чтобы это не было началом „Санта-Барбары“, когда потом ребенок узнал, кто его настоящая мать. Или две подруги поссорились, и дальше начинается выяснение, чей это ребенок. Поэтому здесь очень много моментов, которые нужно взвесить», — объяснила врач.

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