«Тянула деньги, но так и не родила никому». Суррогатная мать из Тюмени обманула 20 женщин

В программе «Пусть говорят» на Первом канале 5 декабря показали жительницу Тюмени, которая обещала рожать детей в качестве суррогатной матери, но не сделала этого. Всего от ее действий пострадали два десятка женщин.

«Два десятка мечтающих о материнстве женщин заявили, что стали жертвами действий одной и той же мошенницы. Суррогатная мать Кристина С. И каждой из них тянула деньги, но так и не родила детей никому. Аферистка получила от женщин несколько миллионов рублей», — говорится в описании выпуска шоу.

Тюменка в Сети связывалась с пострадавшими и озвучивала гонорар — около 800 тысяч рублей и 30 тысяч ежемесячно. Позднее она присылала им фальшивые результаты анализов и поддельные чеки, всего ей удалось обмануть 20 женщин.

Сама фигурантка в программе заявила, что не считает себя мошенницей. Теперь пострадавшие хотят обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее экономист Алексей Зубец заявил, что в услугах суррогатных матерей нет ничего аморального.