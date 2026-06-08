Начало предсказанной магнитной бури перенесли на день вперед

Магнитная буря может начаться в течение ближайших 2-3 часов. Об этом сообщил телеграм-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как говорится в сообщении, прогноз сделан на основании расчетов математических моделей с вероятностью 96%. Причиной станет облако плазмы, которое улетело с Солнца 6 июня и по сложной траектории должно достигнуть Земли.

Предположение подтверждается снимками с космического аппарата STEREO и данными с других спутников.

Ранее пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии предсказывала магнитную бурю 9 июня. По предыдущему прогнозу геомагнитные возмущения должны были начаться ночью и продлиться до 6 утра.