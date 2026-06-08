Мощная магнитная буря накроет Землю 9 июня

Магнитные бури накроют Землю с 8 по 9 июня. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS).

Ученые опубликовали прогноз магнитных бурь на следующие трое суток. В начале недели, 8 июня, магнитосфера будет спокойной до полудня, а с 12:00 по московскому времени достигнет уровня G1. При этом геомагнитные возмущения продолжат нарастать, почти достигнув к вечеру класса G3 (сильная буря).

В ночь на 9 июня ожидаются мощные геомагнитные возмущения, которые продлятся до 06:00. Затем магнитная буря постепенно пойдет на спад и днем магнитосфера снова успокоится.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщали о завершении магнитной бури 6 июня, вызванной тремя вспышками на Солнце.