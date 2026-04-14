Клиническое исследование препарата от рака крови завершили в России

Национальный медицинский исследовательский центр гематологии завершил клинические исследования препарата «Утжефра» для борьбы с раком крови. Об этом сообщила на пресс-конференции гендиректор центра Елена Паровичникова, ее слова приводит ТАСС .

«Мы закончили первое в стране клиническое исследование по применению CAR-T-клеток анти-CD19 для пациентов с острыми лимфобластными лейкозами и Б-клеточными лимфомами CD19+», — отметила она.

По словам ученой, сейчас готовятся документы, чтобы зарегистрировать препарат. Сделать это планируется до конца года. Для пациентов он будет бесплатным.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что первый пациент с колоректальным раком получил пептидную вакцину.