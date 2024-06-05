«Набиты сахаром и жиром». Врачи назвали опасные продукты, которые маскируются под полезные

Некоторые продукты «маскируются» под полезные, но на самом деле могут быть опасны для здоровья. Об этом написало греческое издание Pronews.gr .

В список таких скрытых вредителей попали ароматизированные йогурты с клубникой, вишней или другими фруктами и ягодами. В этих продуктах втрое больше сахара, чем в натуральных йогуртах. Так что гораздо полезнее будет взять обычный йогурт и добавить в него свежие ягоды или фрукты. Другой опасный продукт — магазинный кетчуп.

«Четверть этой, казалось бы, невинной бутылки набита сахаром — четыре грамма на столовую ложку», — предупредили эксперты.

То же самое касается и других готовых заправок для салата: в них содержится большое количество сахара и вредных жиров. Специалисты порекомендовали использовать для заправки оливковое масло.

Авторы статьи пришли к выводу, что колбасы и обработанное мясо не так опасны для здоровья, как фруктовые йогурты. Хотя это и вредная пища, потребители об этом знают, поэтому регулируют ее употребление, осознавая риски — чего нельзя сказать о йогуртах, которые обычно относят к полезной пище.

Ранее стало известно, что фастфуд разрушает кровеносную систему и способствует образованию тромбов.