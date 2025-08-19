На Земле усилятся магнитные бури

На Земле резко выросла скорость солнечного ветра, что приведет к сильной магнитной буре. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Земля только что с головой влетела в корональную дыру. Посмотрим, насколько хватит прочности магнитосферы», — написали ученые.

Ожидается, что бури будут умеренной мощности и продлятся один-два дня.

Невролог Наталья Валиева рекомендовала людям, чувствительным к капризам погоды, во время магнитной бури снизить физическую активность, по возможности избегать стрессов, отказаться от алкоголя, сладостей и жирной пищи.