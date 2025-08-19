Врач Валиева посоветовала избегать стрессовых ситуаций во время магнитных бурь

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о возможном начале новой магнитной бури во вторник, которая может продлиться до среды. «Инфо24» узнал, какие методы могут помочь метеозависимым людям облегчить симптомы.

По словам врача-невролога Натальи Валиевой, нервная ткань особенно чувствительна к магнитным колебаниям, которые могут повлиять на работу нейронов. Она отметила, что у метеозависимых людей могут возникать тревожность, головные боли и тахикардия.

«Всплески на Солнце могут вызывать очень неприятные симптомы и при сильной метеозависимости могут привести к устрашающим последствиям», — подчеркнула врач.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь, Валиева рекомендует поддерживать водный баланс, снизить физическую активность и избегать стрессов. Также стоит отказаться от алкоголя, жирной пищи и сладостей. Полезными могут быть продукты, богатые калием: курага, морская капуста, чернослив, фасоль и бананы.