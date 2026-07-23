На Reddit рассказали о хобби, которые могут навредить здоровью

Безобидные увлечения иногда оборачиваются серьезными проблемами со здоровьем. Своими случаями поделились пользователи Reddit в разделе AskReddit .

Одним из самых неожиданных примеров стала игра на волынке. Если инструмент не чистить регулярно, внутри разрастается плесень, а вдыхание ее спор вызывает хроническое воспаление легких — болезнь, которую врачи прозвали «легким волынщика».

Не меньшую опасность таит и садоводство, особенно выращивание бонсай. Для удержания влаги любители часто используют сфагновый мох, споры которого провоцируют споротрихоз, заболевание протекает почти бессимптомно, однако без лечения может привести к гибели пациента.

Урон здоровью может нанести и громкая музыка. Профессиональные диджеи нередко пренебрегают защитой слуха, что оборачивается потерей остроты восприятия звуков и даже снижением когнитивных способностей.

Ранее невролог Новоселов рассказал, что здоровье мозга во многом зависит от образа жизни, питания, сна и уровня стресса. Врач назвал несколько полезных для здоровья привычек.