Невролог Новоселов назвал привычки для здоровья мозга

Врачи напомнили, что здоровье мозга во многом зависит от образа жизни, питания, сна и уровня стресса. Поддержать его помогают движение, обучение и социальная активность, передает Москва 24 .

Всемирный день мозга ежегодно отмечают 22 июля. Он учрежден Всемирной федерацией неврологии в 2014 году и посвящен профилактике, диагностике и лечению неврологических заболеваний.

Врач-гериатр, невролог Валерий Новоселов рассказал, что с возрастом состояние мозга меняется: каждые 10 лет разрушается около 3% нейронов в разных его областях. По его словам, клетки мозга особенно зависят от кислорода, поэтому проблемы с сосудами ухудшают их питание.

Новоселов добавил, что мозгу вредят малоподвижность, питание с избытком трансжиров и высокоуглеводной пищи, а также диабет второго типа. Это повышает риск атеросклероза и гипоксии. Врач посоветовал больше двигаться, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и беречь голову от травм.

Специалист отметил, что шахматы, музыка или иностранные языки полезны не сами по себе, а как часть активной и насыщенной жизни. По его словам, мозгу важно регулярно получать новые задачи.