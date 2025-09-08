Мыть мясо можно лишь в одном случае: когда это делать, чтобы ничем не заразиться?

Инфекционист Маркова: мыть мясо бесполезно, кроме случаев, когда оно упало

Биотехнолог МИРЭА Мария Золотарева предупредила россиян об опасности мытья мяса. Почему это может привести к тяжелым последствиям и как избежать заражения, рассказала 360.ru заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования врач-инфекционист Елена Малинникова.

«Дело в том, что, конечно же, от воды бактерии не погибают. И этот метод эффективен только в случае, если мясо куда-то уронили — физические какие-то включения: <…> песок, осколки…» — объяснила она.

При мытье от брызг воды бактерии и вирусы разлетаются по всей кухне. Если у человека хороший иммунитет, это не столь опасно, но дети или склонные к болезням люди таким образом могут заразиться, подчеркнула Малинникова.

Инфекционист рекомендовала протирать мясо одноразовыми бумажными салфетками и как следует его обжаривать или варить. Она напомнила, что бактерии начинают погибать при температуре от 60 градусов.

