Биолог Маркова предупредила об опасности домашних консервов из мяса и рыбы

Некоторые виды домашних консервов могут быть опасны. Их употребление грозит тяжелым отравлением, вплоть до летального исхода из-за ботулизма. Об этом рассказала кандидат биологических наук Юлия Маркова в беседе с Lenta.ru .

Специалист посоветовала отказаться от приготовления заготовок длительного хранения из мяса, птицы и рыбы.

«Эти продукты трудно отмыть от микроорганизмов, включая споры опасных клостридий», — отметила эксперт.

Как пояснила биолог, в отличие от большинства плодов и овощей, обладающих определенной кислотностью, мясо, птица и рыба обладают нейтральным pH, поэтому изменить кислотность продукта и создать неблагоприятные условия для бактерий непросто. Единственный эффективный способ уничтожить патогенные споры — тепловая обработка, достижимая лишь при температуре выше 120 градусов и высоком давлении, что доступно только в промышленных автоклавах.