«Мышиная лихорадка» атакует: где в России зафиксировали вспышку опасной инфекции

В России зафиксирован рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Эта инфекция также известна как «мышиная», так как ее основные переносчики — грызуны, сообщили «Известия» .

За десять месяцев 2025 года на Урале число заразившихся выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Саратовской, Орловской областях и Башкирии заболеваемость увеличилась вдвое, в Оренбургской области и Удмуртии — почти в три раза, сообщили в Роспотребнадзоре. Эксперты считают, что вспышка вызвана теплой осенью и зимой.

«За десять месяцев 2025 года заболеваемость зарегистрирована в восьми федеральных округах и 54 субъектах России. Среди заболевших превалировало городское население — 86%, на долю сельских жителей пришлось 13%», — отметили в референс-центре по мониторингу ГЛПС.

Удивительно, но факт: в сельской местности люди болеют реже, чем в городах, сообщила глава отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Удмуртии Анастасия Сидорова.

«Это связано с тем, что большинство пациентов — из Ижевска и Завьяловского района. Они ездят на свои садовые участки и заражаются именно там», — пояснила она на примере.

Осенью 2025 года наблюдался сезонный рост случаев ГЛПС. Это произошло из-за активизации природных очагов в некоторых регионах Приволжского федерального округа. Однако в Роспотребнадзоре отметили, что по всей России на протяжении многих лет заболеваемость снижается.

Вызывают беспокойство в обществе и новости о гриппе А. Люди опасаются повторения пандемии с ее тяжелыми последствиями. Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что декабрь практически прошел, и ситуация под контролем. При этом врач призвал быть осторожными, особенно пожилым и людям с хроническими заболеваниями.