Мужчину с редким заболеванием артерий «моя-моя» спасли в больнице Кирова

В Кировской области помощь медиков понадобилась мужчине с редким заболеванием «моя-моя». Пациента успешно прооперировали, сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

Врачи диагностировали у кировчанина заболевание артерий мозга, в ходе которого крупные артерии постепенно сужаются, что может привести к инфаркту.

Пытаясь справиться с этой проблемой, мозг образует множество мелких сосудов. На рентгеновских снимках они напоминают дымное облако, поэтому заболеванию дали название «моя-моя», что в переводе с японского означает «клуб дыма».

В областную больницу житель Кирова поступил в состоянии острого нарушения мозгового кровообращения. Хирурги провести полное обследование и сделали операцию. Сейчас пациент проходит восстановление.

