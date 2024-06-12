Мужчине из Луганска удалили редкую опухоль

Пациенту из Луганска удалили раковую опухоль без скальпеля в НМИЦ радиологии

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Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России удалили 48-летнему мужчине из Луганска редкую опухоль. Пациент поступил в медучреждение с диагнозом «рак прямой кишки».

При хирургическом вмешательстве мужчина остался бы инвалидом на всю жизнь. Поэтому врачи прибегли к альтернативному варианту: лучевой и химиотерапии.

«Наша задача не только вылечить больного, но и сохранить качество его жизни», — сказала заведующая отделением лучевой терапии МНИОИ имении Герцена Инна Дрошнева.

Медики сумели полностью уничтожить опухоль, при этом без скальпеля и наркоза. Пациенту нужно будет принимать несколько недель специальные препараты, а затем врачи еще раз оценят его состояние.

Ранее врачи НМИЦ гематологии Минздрава заменили коленные суставы мастеру спорта СССР по тяжелой атлетике Виктору Дмитренко, проживающему в Луганской Народной Республике. Мужчина из-за сильных болей не мог нормально ходить около 50 лет.

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