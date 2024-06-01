«Не мог нормально ходить 50 лет». Мастеру спорта из ЛНР заменили коленные суставы

Мастеру спорта СССР по тяжелой атлетике Виктору Дмитренко, проживающему в Луганской Народной Республике, заменили коленные суставы. Операцию провели в Национальном медицинском исследовательском центре гематологии Минздрава России, сообщили в пресс-службе министерства .

У мужчины был так называемый инфаркт кости: нарушение кровоснабжения привело к отмиранию костной ткани. Впервые за помощью к медикам мастер спорта обратился в октябре 2023 года. Ему диагностировали аваскулярный некроз.

Тогда Дмитренко повели первую операцию по замене правого коленного сустава. С тех пор прошло восемь месяцев.

«Двигаться стало значительно легче и безболезненнее. Я не мог нормально ходить на протяжении 50 лет, постоянная боль отдавала даже в голову. Сейчас правая нога больше не беспокоит», — поделился Дмитренко.

Спортсмен рассказал, что рентгеновские исследования показали положительную динамику, поэтому врач посоветовал провести операцию на левой ноге. Ее сделали в мае 2024 года.

«Постоперационный период прошел без осложнений», — передали в Минздраве.

Российские врачи проводят сложнейшие операции. Ранее в Люберцах медики спасли пациентку на девятом месяце беременности с аппендицитом. Женщину экстренно госпитализировали и под общим наркозом провели лапароскопическую операцию.