Мужчинам рассказали, что нужно есть для снижения риска рака

Исследователи из Комплексного онкологического центра UCLA Health Jonsson выяснили, что диета с низким содержанием омега-6 и высоким содержанием омега-3 жирных кислот вместе с рыбьим жиром может замедлить развитие рака предстательной железы на начальной стадии. Результаты исследования опубликовали в медицинском журнале Journal of Clinical Oncology .

Корректировка рациона питания может замедлить рост опухоли и продлить время до необходимости более агрессивного лечения — хирургического вмешательства или облучения. При этом необходимо вести на постоянной основе мониторинг состояния здоровья пациента.

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели исследование с участием 100 мужчин с раком предстательной железы, разделив их на две группы. Одни участники придерживались обычной диеты, а вторые больше употребляли продуктов с высоким содержанием омега-3 с добавлением рыбьего жира. Эксперимент продлился год.

В частности, пациенты из второй группы использовали оливковое масло, лимон и уксус для заправки салатов, а также стали меньше употреблять майонез, чипсы и другие жареные или обработанные продукты. В результате у этих участников скорость размножения раковых клеток снизилась на 15%.

Ранее ученые Гарвардского университета выяснили, что употребление растительных и животных белков в равном соотношении положительно влияет на сердечно-сосудистую систему человека.