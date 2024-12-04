Названы безопасные для сердца продукты

Ученые сравнили влияние растительного и животного белка на состояние сердца и сосудов. Для этого они проанализировали собранные за 30 лет данные почти 203 тысяч мужчин и женщин. Врачи диагностировали у испытуемых 16,1 тысячи сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе шесть тысяч инсультов и свыше 10 тысяч случаев ишемической болезни.

Исследователи пришли к выводу, что оптимальным является примерно равное соотношение растительного и животного белка в рационе. При соблюдении пропорции 1 к 1,3 общий риск заболеваний сердца снизился на 19%, а ишемической болезни — на 27% по сравнению с соотношением 1 к 4,2. Инсульт, по мнению ученых, может предотвратить замена красного и глубоко переработанного мяса орехами.

Врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев тоже предупредил о повышенном риске инсульта при слишком частом употреблении красного мяса. Он посоветовал есть не больше 300 граммов в неделю.